Résultat de la législative à Mouvaux : en direct

12/06/22 17:13

Au fil des dernières années, les 13 351 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, à l'occasion des législatives, sur les 10 547 personnes en âge de voter à Mouvaux, 51,38% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 45,39% au round numéro deux. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.

Avec 44,37% des suffrages exprimés, à Mouvaux, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière élection suprême. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 14,89%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 12,47% et Valérie Pécresse à 8,27%. Les dynamiques nationales des derniers jours modifieront certainement ce paysage à Mouvaux ce dimanche. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le Rassemblement national a dépassé les 19%.

Comme partout dans le pays, les habitants de Mouvaux ( Nord ) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 44,4% des suffrages au premier tour à Mouvaux, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 14,9% et 12,5% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Mouvaux grâce à 74,3% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 25,7% des voix. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour acquérir la majorité de l'hémicycle ?