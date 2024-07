Résultat des législatives 2024 à Marcq-en-Barœul : les premiers chiffres du 2e tour

L'analyse des résultats des précédents scrutins électoraux permet de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 à Marcq-en-Barœul a atteint 28,81%, moins haut que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 42,03% au sein de Marcq-en-Barœul. Le taux d'abstention était de 44,43% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

17:29 - Marcq-en-Barœul : quand les données démographiques façonnent les urnes

À Marcq-en-Barœul, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,85% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de directives sur le travail. Avec 46,61% de population active et une densité de population de 2799 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux élevé de cadres, représentant 37,64%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,20%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,52%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,2% à Marcq-en-Barœul, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.