En direct

19:03 - Sur qui vont se porter les supporters de gauche à Moyeuvre-Grande ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection n'avait eu lieu qu'à Moyeuvre-Grande. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,81% et 0,81% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 29,06% à Moyeuvre-Grande pour ces légilsatives.

16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Moyeuvre-Grande ? Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à la dernière élection présidentielle à Moyeuvre-Grande avec 37,34% des votes exprimés, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 26,44%, devant Emmanuel Macron à 17,24% et Éric Zemmour à 6,59%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours chambouleront peut-être cette donne lors des législatives dans la ville. Or la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - À Moyeuvre-Grande, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? À Moyeuvre-Grande, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'abstention. La perte de pouvoir d'achat pourrait éloigner les citoyens de Moyeuvre-Grande (57250) des isoloirs. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, 36,48% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 35,54% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Moyeuvre-Grande ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au fil des scrutins passés, les 7 728 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 5 758 inscrits sur les listes électorales de Moyeuvre-Grande s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 32,37%). La participation était de 29,51% au deuxième tour.