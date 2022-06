Résultat de la législative à Mtsamboro : en direct

12/06/22 11:21

10 candidats sont sur la ligne de départ dans la seule circonscription de Mtsamboro ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidats dans la moyenne du reste du pays (10 candidatures le plus souvent). Et les 5655 habitants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 9 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce premier round.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les électeurs votant à Mtsamboro mettront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 49% des voix au premier tour à Mtsamboro, devant Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. L'ancien président du "Parti de gauche" et Valérie Pécresse avaient obtenu 21% et 12% des votes. Le choix des votants de Mtsamboro était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (74% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 26% des suffrages. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?