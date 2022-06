En direct

19:26 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de gauche à Mussidan ? Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Mussidan, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait enregistré 21,8% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,04% et 2,44% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 27,28% à Mussidan pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Mussidan ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Mussidan au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or à Mussidan, Marine Le Pen accostait en tête de la dernière élection avec 28,14% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,85%. Suivaient, avec 21,8%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,28%, Éric Zemmour.

14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Mussidan reste l'abstention L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera immanquablement la participation à Mussidan. Les craintes liées à une résurgence de la pandémie de covid sont de nature à bénéficier à l'abstention à Mussidan (24400). Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 69,44% au sein de la ville. Le taux de participation était de 72,49% au premier tour, ce qui représentait 1 544 personnes. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - La participation aux législatives 2022 à Mussidan va-t-elle faire pire qu'en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 51,47% au premier tour au sein de Mussidan, contre un taux de participation de 44,78% pour le second round.