Résultat de la législative à Néris-les-Bains : 2e tour en direct

17:55 - La coalition de LFI avait terminé sur la 2e marche la semaine passée à Néris-les-Bains Une des questions clés de ces législatives 2022, en France, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. À Néris-les-Bains, son candidat avait atteint 17,6% des suffrages lors du premier tour. Ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,48%, 4,22%, 2,28% et 3,8% le 10 avril. Ce sont donc 25,78% d'électeurs en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Néris-les-Bains.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Néris-les-Bains ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 21,57% des suffrages au soir du premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec dans l'ordre 17,6% et 13,43% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - L'abstention à Néris-les-Bains peut-elle encore augmenter à l'occasion du 2ème tour des législatives ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Le week-end dernier, 55,58% des personnes aptes à voter à Néris-les-Bains avaient participé à l'élection. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins antérieurs. Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1945 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,05% étaient allés voter. La participation était de 76,45% au premier tour, soit 1487 personnes.