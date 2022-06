Résultat de la législative à Néris-les-Bains : en direct

12/06/22 11:00

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Néris-les-Bains sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:00 - Les infos clés des élections législatives à Néris-les-Bains Les résultats des législatives 2022 à Néris-les-Bains seront annoncés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et le verdict devrait être rendu dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Néris-les-Bains

Les élections législatives 2022 auront lieu à Néris-les-Bains comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Samir Triki Divers centre Jean-Jacques Kegelart Les Républicains Christophe Affraix Droite souverainiste Axelle de Nicolay Reconquête ! Jean-Marie Guillaumin Ecologistes Bernard Lebel Divers extrême gauche Philippe Chatel Régionaliste Marie-Claude Léguillon Parti radical de gauche Jorys Bovet Rassemblement National Luc Thomas Régionaliste Laurence Vanceunebrock Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bernard Pozzoli Divers gauche Louise Heritier Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Néris-les-Bains : les enjeux

Les citoyens de Néris-les-Bains (03) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à contribuer à l'élection des députés qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 31,4% des suffrages au premier tour à Néris-les-Bains, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 19,4% et 15,5% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Néris-les-Bains avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 60,7% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 39,3% des suffrages. Les citoyens de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?