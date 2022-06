Résultat de la législative à Neufchâtel-Hardelot : 2e tour en direct

En direct

18:14 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a sept jours dans la ville ? La coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 7,41% des votes au 1er tour de la législative il y a une semaine à Neufchâtel-Hardelot. Mais ce score est tout de même à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or à Neufchâtel-Hardelot, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 8,97%, 2,72%, 1,2% et 1,45% le 10 avril. Soit un potentiel de 14,34% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Neufchâtel-Hardelot ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il faut néanmoins prendre en compte les particularismes locaux, comme à Neufchâtel-Hardelot. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 47,31% des votes lors du premier tour de la législative dimanche 12 juin 2022. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Divers droite qui ramassent 18,61% et 10,61% des votes.

13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat des législatives 2022 à Neufchâtel-Hardelot ? Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour le second tour des élections législatives ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,76% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 78,55% au premier tour, soit 2797 personnes. Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 53,55% des personnes en capacité de participer à une élection à Neufchâtel-Hardelot s'étaient rendues dans l'isoloir.