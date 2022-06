Résultat des législatives à Neufchef - Election 2022 (57700) [PUBLIE]

12/06/22 22:29

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Neufchef. Dans la 8ème circonscription de la Moselle, les 2071 habitants de Neufchef ont opté pour la candidature Rassemblement National. Laurent Jacobelli a obtenu 39% des votes dans la ville. Il devance Brahim Hammouche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Céline Leger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent dans l'ordre 26% et 22% des voix. Reste encore à savoir si les électeurs des 30 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Neufchef. La participation parmi les électeurs inscrits dans les registres électoraux dans la commune pour la 8ème circonscription de la Moselle atteint 36%, ce qui représente 755 votants.

On vote déjà depuis les premières heures du matin à Neufchef et il reste encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des habitants de cette localité. Au moment des législatives de 2017, le taux d'abstention avait représenté 61,77% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Neufchef, contre un taux d'abstention de 60,33% au deuxième tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.

À Neufchef, la participation sera incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. Les incertitudes liées à une résurgence de la pandémie de coronavirus pourraient en effet inciter les électeurs de Neufchef à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 074 personnes en âge de voter au sein de la localité, 27,64% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 26,86% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

Les habitants de Neufchef avaient apporté 17,44% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le premier round de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,42% et 1,81% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 5,23% du côté des électeurs de gauche, en plus des voix de Mélenchon.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33% des suffrages au premier tour à Neufchef, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 23% et 17% des suffrages. Le choix des habitants de Neufchef était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (56% des votes). Emmanuel Macron avait obtenu 44% des voix. Les votants de cette localité se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Neufchef (57700) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Vers quel candidat se tourneront-ils ?