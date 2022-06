Résultat de la législative à Neuilly-sous-Clermont : 2e tour en direct

19/06/22 18:57

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Neuilly-sous-Clermont sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Neuilly-sous-Clermont. En direct 18:57 - La Nupes avait terminé troisième à Neuilly-sous-Clermont dimanche dernier Le potentiel avant ces législatives à Neuilly-sous-Clermont pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" se montait à 21,79% dans la commune. Un chiffre correspondant au cumul des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. L'Insoumis à la députation a pourtant atteint 20,6% des suffrages il y a 7 jours. Ce qui avait tout de même placé la Nupes à la troisième position. 15:30 - À Neuilly-sous-Clermont, la candidature Les Républicains plébiscitée La candidature Les Républicains a réuni 30,73% des votes lors du premier round des élections législatives le 12 juin dernier. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec 30,56% et 20,6% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. 13:30 - À Neuilly-sous-Clermont, les chiffres de la participation au 2e tour seront un élément essentiel Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? Cinq années plus tôt, lors des législatives, 1128 personnes aptes à voter à Neuilly-sous-Clermont avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 52,75%). Le taux de participation était de 46,72% au dernier round. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second round, 6% de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le résultat final des élections législatives à Neuilly-sous-Clermont, c'est pour ce dimanche ! Le vote a débuté depuis plusieurs heures à Neuilly-sous-Clermont et il y a encore de la marge pour faire son choix lors de ce deuxième round, puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours sont toujours là pour la fin des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Neuilly-sous-Clermont - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Neuilly-sous-Clermont aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Maxime Minot Les Républicains Loïc Pen Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Neuilly-sous-Clermont - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Neuilly-sous-Clermont

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 7ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Neuilly-sous-Clermont Loïc Pen (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,56% 20,60% Maxime Minot (Ballotage) Les Républicains 26,32% 30,73% Tristan Szyszka Rassemblement National 25,05% 30,56% Ophélie Van Elsuwe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,88% 11,63% Florence Italiani Reconquête ! 3,31% 2,82% Agnès Boillet Ecologistes 2,04% 2,16% Agnès Dingival Divers extrême gauche 1,56% 0,33% Daniel Roul Droite souverainiste 1,28% 1,16% Participation au scrutin Circonscription Neuilly-sous-Clermont Taux de participation 46,27% 53,11% Taux d'abstention 53,73% 46,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 0,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,33% Nombre de votants 35 554 607

Le résultat du premier round de l' élection législative à Neuilly-sous-Clermont est dorénavant publié. Le représentant Les Républicains arrache la première place chez les 1143 citoyens votant dans la 7ème circonscription de l'Oise habitant à Neuilly-sous-Clermont. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de la 7ème circonscription de l'Oise s'élève à 47%. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Neuilly-sous-Clermont. Les citoyens de 59 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription. Dans la localité, Maxime Minot a accumulé 31% des voix. Il arrive devant Tristan Szyszka (Rassemblement National) et Loïc Pen (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 31% et 21% des votes.

Législatives 2022 à Neuilly-sous-Clermont : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Neuilly-sous-Clermont (60290) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 36,23% des voix au premier tour à Neuilly-sous-Clermont, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,27% et 13,77% des votes. Le choix des citoyens de Neuilly-sous-Clermont était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (59,66% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 40,34% des voix.