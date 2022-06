Résultat de la législative à Névez : 2e tour en direct

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait espérer glaner 28,3% à Névez avant ces légilsatives. Soit la somme des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Névez ont pourtant concédé 26,99% de leurs votes aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés le dimanche 12 juin, pour la 1re étape de la législative. Ce qui avait tout de même offert la deuxième place à la Nupes.

15:30 - À Névez, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques des territoires, comme par exemple à Névez. Le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives, les électeurs de Névez ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 38,83% des bulletins de vote. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 26,99% des voix. De son côté, la candidature Rassemblement National recueille 14,06% des votes.