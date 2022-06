Résultat de la législative à Nice : 2e tour en direct

19/06/22 13:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Nice sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Nice. 13:01 - Bonjour à tous et bienvenue pour suivre en direct ce premier tour des élections législatives Suivez ici en direct ce 2e tour des élections législatives à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Candidats, bureaux de votes, circonscriptions à enjeux, précédents résultats... Découvrez, au fil de la journée, ce qu'il faut savoir sur le scrutin dans la préfecture du 06.

Résultats des législatives 2022 à Nice - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Nice aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Eric Ciotti Les Républicains Graig Monetti Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Enzo Giusti Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Pradal Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Marine Brenier-Ohanessian Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christelle d'Intorni Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Nice - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Nice

Résultats élections législatives par circonscription à Nice La commune de Nice est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives. 1ère circonscription des Alpes-Maritimes 3ème circonscription des Alpes-Maritimes 5ème circonscription des Alpes-Maritimes

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nice Eric Ciotti (Ballotage) Les Républicains 31,70% 31,70% Graig Monetti (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,92% 25,92% Anne-Laure Chaintron Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,42% 20,42% Muriel Vitetti Rassemblement National 13,30% 13,30% Christian Razeau Ecologistes 2,56% 2,56% Sylvie Zakrzewski Droite souverainiste 1,60% 1,60% Kenza Athanasopoulos Divers gauche 1,54% 1,54% Loïc Lalande Ecologistes 1,25% 1,25% Lalla-Chama Gabrielle Ben Moulay Ecologistes 0,93% 0,93% Florent Imbert Divers extrême gauche 0,54% 0,54% Chantal Beaudet Divers 0,24% 0,24% Nathalie Dloussky Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Nice Taux de participation 44,37% 44,37% Taux d'abstention 55,63% 55,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 0,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,77% 1,77% Nombre de votants 36 516 36 516

Eric Ciotti a amassé 32% des suffrages au niveau de l'agglomération. Il précède Graig Monetti (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Anne-Laure Chaintron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 26% et 20% des votes. La participation représente 44% des habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes (soit 36 516 votants).

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nice Philippe Pradal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,04% 26,86% Enzo Giusti (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,95% 22,64% Benoît Kandel Rassemblement National 17,17% 15,86% Laurent Castillo Les Républicains 12,81% 12,61% Philippe Vardon Reconquête ! 10,86% 10,55% David-André Darmon Ecologistes 2,73% 2,86% Dominique Boy-Mottard Parti radical de gauche 2,63% 2,83% Marie-Françoise Caussin Ecologistes 1,58% 1,55% Marie-Ange Riviere Droite souverainiste 1,42% 1,45% Gabriel-Kayne Mercier Ecologistes 1,39% 1,41% Estelle Jaquet Divers extrême gauche 0,67% 0,63% Sylvie Bonaldi Ecologistes 0,53% 0,56% Yann Benoit Divers 0,22% 0,20% Participation au scrutin Circonscription Nice Taux de participation 43,03% 42,61% Taux d'abstention 56,97% 57,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,53% Nombre de votants 39 508 33 610

Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 78884 citoyens inscrits dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes demeurant à Nice. Le taux de participation parmi les habitants habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 43% (33 610 votants). Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes dépendra du vote des électeurs des 3 autres communes qui lui sont rattachées. Philippe Pradal a effectivement obtenu 27% des voix au niveau de l'agglomération. Enzo Giusti (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Benoît Kandel (Rassemblement National) le suivent grâce à 23% et 16% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nice Marine Brenier-Ohanessian (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,14% 29,62% Christelle d'Intorni (Ballotage) Les Républicains 22,48% 15,35% Frank Khalifa Rassemblement National 19,00% 19,48% Philippe Benassaya Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,73% 19,37% Cédric Vella Reconquête ! 7,15% 8,27% Géraldine Maiyé Ecologistes 3,47% 3,73% Thibault Delhez Droite souverainiste 1,68% 1,83% Nathalie Soisson Ecologistes 1,17% 1,13% Agnès Benkemoun Divers extrême gauche 0,74% 0,79% J-C. Wahid Spach Divers 0,44% 0,43% Participation au scrutin Circonscription Nice Taux de participation 44,40% 40,49% Taux d'abstention 55,60% 59,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,49% Nombre de votants 40 480 24 938

À Nice, les électeurs inscrits dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes ont opté pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le résultat définitif de la législative au niveau de cette circonscription législative résultera des choix des électeurs des 27 autres communes qui la composent. Marine Brenier-Ohanessian a obtenu 30% des suffrages. Frank Khalifa (Rassemblement National) capte 19% des voix. De son côté, Philippe Benassaya (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 19% des voix. La participation s'élève à 40% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes (36 648 non-votants).

Législatives 2022 à Nice : les enjeux