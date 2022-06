Résultat des législatives à Nice : les premiers chiffres, ce que l'on sait déjà

Si, en 2017, lors des précédentes élections législatives, la France a été frappée par une vague macroniste, les Alpes-Maritimes, de leur côté, ont su contenir l'assaut d'Emmanuel Macron. Au premier tour des élections législatives cette année là, les candidats de la majorité présidentielle avaient recueillis 25,37% des suffrages exprimés, contre 22,49% pour Les Républicains, le Front national ayant été crédité de 19,67%. En sera-t-il de même cinq ans plus tard ? Réponse à partir de 20 heures ce dimanche soir avec la diffusion des premiers résultats.

Dans les Alpes-Maritimes, dont la ville de Nice est le chef-lieu, le taux de participation à 17 heures s'élève à 33,97%, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Ce taux de participation est situé en-dessous, de 5 points et demi, du taux de participation national à 17 heures, qui s'élève à 39,42%.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, voisine des Alpes-Maritimes le taux de participation au 1er tour des législatives s'élève à 41,18% à 17 heures, un score à peine plus élevé que le taux national de 39,42%.

A Nice, pas de différence sur l'horaire d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote par rapport à la présidentielle. Les bureaux ont tous ouvert à 8 heures ce dimanche matin. Il faudra voter avant 20 heures ce dimanche soir !

Le taux de participation à 17h pour les élections législatives à l'échelle nationale est tombée et il est extrêmement bas. Selon les chiffres du ministère, le taux est de 39,42%. C'est 1,3 point de moins par rapport à l'élection législatives de 2017 qui était à 40,75% à la même heure.

35 candidatures ont été enregistrées et validées par la préfecture à Nice, soit environ 12 candidats par circonscription.

Pas toujours facile d'y voir clair dans le découpage administratif et dans la composition des circonscriptions pour ces élections législatives. Alors, comment s'y retrouver ? Vous pouvez utiliser notre moteur de recherche. Il permet de trouver son bureau de vote en un clic !

15:52 - A Nice et dans les Alpes-Maritimes, qui avait été élu en 2017 ?

En 2017, les Alpes-Maritimes, fief de droite, sont en partie passées du côté LREM. En effet, alors que les neuf circonscriptions étaient tenues par des députés LR (et un UDI), trois candidats LREM avaient gagné dans leur circonscription : Loïc Dombreval (2e), Cédric Roussel (3e) et Alexandra Valetta-Ardisson (4e). Entre temps, le premier est passé chez Horizons, tout comme Marine Brenier (5e, ex-LR). Eric Ciotti (1ere), Laurence Trastour-Isnard (6e), Eric Pauget (7e), Bernard Brochand (8e) et Michèle Tabarot (9e) complètent la liste des députés du 06.