Résultat de la législative à Nieuil-l'Espoir : en direct

19:25 - Quel score pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Nieuil-l'Espoir ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,7% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Nieuil-l'Espoir le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,71% et 2,51% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 25,92% à Nieuil-l'Espoir pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Nieuil-l'Espoir ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Ces indicateurs des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Nieuil-l'Espoir ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. A l'issue du dernier vote de, à Nieuil-l'Espoir, Emmanuel Macron terminait en première position au premier tour de la présidentielle avec 34,38% des voix, devant Marine Le Pen à 19,89%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 18,7% et Jean Lassalle avec 5,4%.

14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Nieuil-l'Espoir La participation sera sans aucun doute l'une des clés des législatives 2022 à Nieuil-l'Espoir. Les populations des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 77,95% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 82,69% au premier tour, c'est-à-dire 1 643 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Nieuil-l'Espoir à l'occasion du premier tour des législatives 2022 ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Au cours des dernières années, les 2 774 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, durant les élections législatives, sur les 1 834 personnes en âge de voter à Nieuil-l'Espoir, 55,34% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 49,07% au round numéro deux.