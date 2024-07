Résultat des législatives 2024 à Savigny-Lévescault (86800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un potentiel de 48,98% au deuxième tour pour la gauche à Savigny-Lévescault Une autre source de doute de ces élections sera celle du résultat de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a glané un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle du pays dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Savigny-Lévescault, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 33,92% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 48,98% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Savigny-Lévescault aux législatives 2022 Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. La progression du RN se montre déjà solide à Savigny-Lévescault entre le score de la formation nationaliste en 2022 (12,28%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (27,73%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote offrant au RN une progression de près de 150 sièges par rapport à la dernière élection des députés (89 sièges). Suffisant pour acter une installation solide du parti dans la localité, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir Il s'agit désormais de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire à celle de 2022 ou non. Les élections législatives il y a deux ans à Savigny-Lévescault bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui cumuleront 37,04% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 1ère circonscription de la Vienne. Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote voyant également le binôme LREM remporter le scrutin, avec 51,02%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,98%.

20:05 - Lisa Belluco (Nouveau Front populaire) en tête lors de la législative à Savigny-Lévescault Avec 33,92% des votes, Lisa Belluco (Union de la gauche) a pris les devants à Savigny-Lévescault, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Emmanuelle Darles (Rassemblement National) et Séverine Saint-Pé (Horizons) suivaient en captant, dans l'ordre, 27,73% et 27,32% des votants dans la ville. Lisa Belluco était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 33,14%, devant Emmanuelle Darles avec 28,93% et Séverine Saint-Pé avec 28,85%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Savigny-Lévescault ? Comment votent généralement les habitants de cette localité ? À Savigny-Lévescault, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 75,49%, plus élevé que celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 1 025 personnes en capacité de voter à Savigny-Lévescault s'étaient en effet rendues dans l'isoloir (soit 57,95%). Le taux de participation était de 61,63% il y a 5 ans. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - 75,49% de participation lors de la 1ère étape des élections législatives à Savigny-Lévescault L'une des clés de ce scrutin législatif est indéniablement la participation. Le pourcentage d'abstention à Savigny-Lévescault pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 24,51%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,25% au premier tour et 48,55% au second tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 15,4% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 18% au deuxième tour.

17:29 - Élections législatives à Savigny-Lévescault : impact de la démographie et de l'économie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Savigny-Lévescault mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,13% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (91,67%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 538 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,08%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,47%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,08%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Savigny-Lévescault, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.