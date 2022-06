Résultat de la législative à Nilvange : en direct

12/06/22 11:21

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 38% des voix au premier tour à Nilvange, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien troisième homme lors de la dernière élection présidentielle et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 22% et 19% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Nilvange grâce à 60% des voix, cédant ainsi à Emmanuel Macron 40% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les citoyens de Nilvange (57240) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat soutiendront-ils ?