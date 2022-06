Résultat de la législative à Nœux-les-Mines : en direct

17:14 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Nœux-les-Mines ?

Les indicateurs nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Nœux-les-Mines. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble est tombée très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or Marine Le Pen avait glané la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Nœux-les-Mines avec 48,45% des suffrages, au premier tour. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 19,51%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 14,6% et Éric Zemmour à 3,65%.