Résultat des législatives à Bruay-la-Buissière : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a glané 6,39% à Bruay-la-Buissière. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 4,83% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,93% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,33% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 13% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Bruay-la-Buissière, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 14,26% des votes dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Bruay-la-Buissière Que peut-on déduire de toutes ces données ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 17 points à Bruay-la-Buissière entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 69% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bruay-la-Buissière a pris fait et cause pour Jordan Bardella au début du mois Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN portée par Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Bruay-la-Buissière, avec 63,45% des votes devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 7,75%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 6,39%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Bruay-la-Buissière au premier tour de l'élection présidentielle On remarque que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un score plus fort aux législatives 2022 à Bruay-la-Buissière que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 52,48% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 17,56% et 15,51%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 69,27% contre 30,73%).

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Les élections législatives 2022 avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à Bruay-la-Buissière. Dans la commune, qui votait pour la 10ème circonscription du Pas-de-Calais, c'est Thierry Frappé qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 61,59%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 75,43%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 24,57%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Bruay-la-Buissière et leurs implications électorales A mi-chemin des élections législatives, Bruay-la-Buissière apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 21 827 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 024 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (65,31%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 308 résidents étrangers, Bruay-la-Buissière est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1907,96 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,8%, synonyme d'une situation économique tendue. À Bruay-la-Buissière, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Abstention à Bruay-la-Buissière : que retenir des précédentes élections ? Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Bruay-la-Buissière (62700), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,72% au premier tour. Au second tour, 58,63% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 30,04% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 31,19% au premier tour.