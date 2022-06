Résultat de la législative à Nogent-sur-Marne : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nogent-sur-Marne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Nogent-sur-Marne ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Nogent-sur-Marne ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Or Emmanuel Macron avait glané la meilleure place lors de la dernière élection à Nogent-sur-Marne avec 38,91% des suffrages exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 19,88%, devançant Éric Zemmour à 10,33% et Valérie Pécresse à 8,86%. 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Nogent-sur-Marne ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Nogent-sur-Marne ? L'inflation est de nature à inciter les électeurs de Nogent-sur-Marne à se désintéresser du scrutin. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 22 307 personnes en âge de voter au sein de la ville, 73,92% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 78,33% au premier tour, soit 17 472 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Nogent-sur-Marne quel était le taux de la participation à Nogent-sur-Marne en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'étude des consultations politiques passées permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Durant les précédentes élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 54,14% au premier tour dans la commune à Nogent-sur-Marne, contre un taux d'abstention de 46,74% pour le tour deux. 09:30 - Une plage horaire plus longue pour ces législatives à Nogent-sur-Marne 12 candidats sont en course dans l'unique circonscription de Nogent-sur-Marne aujourd'hui, pour le 1er round des législatives 2022. Un niveau de postulants au-dessus de celui du reste du pays. Les 22307 votants de la cité auront jusqu'à 20 heures pour se diriger vers les 23 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce premier tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Nogent-sur-Marne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Nogent-sur-Marne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste Frédéric Duboucher Ecologistes Stéphanie Veyssière Reconquête ! Matthieu Thenin Divers Guillaume Reuther Droite souverainiste François Joslin Divers extrême gauche Maxime Henry Divers Bruno Chiche Divers extrême gauche Paul Bazin Les Républicains Alain Mahaud Divers gauche Mathieu Lefevre Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julien Leger Nouvelle union populaire écologique et sociale Isabelle Huguenin-Richard Rassemblement National

Législatives 2022 à Nogent-sur-Marne : les enjeux

Comme partout en France, les 33 146 électeurs de Nogent-sur-Marne (94) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 39% des votes au premier tour à Nogent-sur-Marne, devant Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Celui qui fut le troisième homme lors de la dernière présidentielle et Éric Zemmour avaient obtenu 20% et 10% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Nogent-sur-Marne avec 79% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 21% des suffrages. Le président de la République sera-t-il capable d'acquérir une majorité de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?