Résultat de la législative à Nogent-sur-Oise : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nogent-sur-Oise sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Nogent-sur-Oise ? A l'issue du dernier vote, à Nogent-sur-Oise, Jean-Luc Mélenchon figurait en tête au 1er round de l'élection présidentielle avec 45,08% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,94%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 19,34% et Éric Zemmour avec 4,57%. Les tendances nationales des derniers jours changeront probablement la donne à Nogent-sur-Oise dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans le même temps, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Nogent-sur-Oise À Nogent-sur-Oise, l'un des critères importants de ce scrutin législatif sera indéniablement le taux de participation. La flambée des prix qui plombe les finances des ménages, combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle seraient de nature à relativiser l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Nogent-sur-Oise. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 40,84% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 34,3% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Nogent-sur-Oise en 2017 ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. Au moment des législatives de 2017, parmi les 11 047 inscrits sur les listes électorales à Nogent-sur-Oise, 61,08% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 61,01% au deuxième tour. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les élections à Nogent-sur-Oise On vote déjà depuis les premières heures du matin à Nogent-sur-Oise et il y a encore de la marge pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Nogent-sur-Oise

Les élections législatives 2022 auront lieu à Nogent-sur-Oise comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Florence Italiani Reconquête ! Agnès Boillet Ecologistes Maxime Minot Les Républicains Agnès Dingival Divers extrême gauche Daniel Roul Droite souverainiste Ophélie Van Elsuwe Ensemble ! (Majorité présidentielle) Loïc Pen Nouvelle union populaire écologique et sociale Tristan Szyszka Rassemblement National

Législatives 2022 à Nogent-sur-Oise : les enjeux

Les citoyens de Nogent-sur-Oise (Oise) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 45% des votes au premier tour à Nogent-sur-Oise, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur du parti La République En Marche et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 20% et 19% des suffrages. Les résultats nationaux avaient toutefois obligé les votants de Nogent-sur-Oise à changer de porte-drapeau pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour en empochant 63% des votes face à Marine Le Pen (37%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville élira-t-elle un membre de la gauche rassemblée aux législatives ?