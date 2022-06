Résultat de la législative à Nohanent : 2e tour en direct

19/06/22 18:38

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Nohanent sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Nohanent. En direct 18:38 - Des législatives prometteuses à Nohanent pour la coalition LFI-PS-EELV Le potentiel avant ces législatives à Nohanent pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés atteignait 28,25% dans la commune. Soit le cumul des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés au premier tour à Nohanent. Son postulant a atteint 30,25% des suffrages le 12 juin dernier dans la zone. Ce qui avait tout de même offert la deuxième place à la Nupes. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Nohanent ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Nohanent. A l'occasion du premier tour des législatives, le 12 juin dernier, les électeurs de Nohanent ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a enregistré 31,95% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 30,25% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National recueille 16,03% des suffrages. 13:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Nohanent lors des législatives 2022 ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Lors des législatives de 2017, 52,9% des personnes habilitées à participer à une élection à Nohanent avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 41,66% pour le second tour. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux d'abstention qui est trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au second round, 6% de plus qu'au premier tour. 10:30 - Nouveau jour des élections législatives à Nohanent ! L'élection se déroule depuis ce matin à Nohanent et il y a encore du temps pour faire entendre sa voix lors de ce 2ème épisode, puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours sont toujours présents pour l'épilogue des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Nohanent - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Nohanent aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste Nicolas Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurence Vichnievsky Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Nohanent - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Nohanent

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nohanent Nicolas Bonnet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,08% 30,25% Laurence Vichnievsky (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,33% 31,95% Marie-Anne Marchis Les Républicains 14,32% 8,60% Françoise Batisson Rassemblement National 12,06% 16,03% Florence Lhermet Parti radical de gauche 4,28% 2,44% Mathilde Henry Reconquête ! 3,31% 3,08% Richard Bony Divers gauche 2,48% 2,55% Cédic Othily Ecologistes 1,71% 1,17% Élisabeth Watremez Divers droite 1,38% 1,49% Sophie Lavier Droite souverainiste 1,11% 0,85% Marie Savre Divers extrême gauche 0,92% 1,59% Participation au scrutin Circonscription Nohanent Taux de participation 54,41% 53,85% Taux d'abstention 45,59% 46,15% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,42% Nombre de votants 48 905 958

Le résultat de l'élection législative à Nohanent est tombé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de suffrages de la part des électeurs de Nohanent de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Nohanent. Les électeurs de 90 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. L'abstention s'élève à 46% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme, ce qui représente 821 non-votants. A l'échelle de la commune, Laurence Vichnievsky a réuni 32% des suffrages. Nicolas Bonnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Françoise Batisson (Rassemblement National) la suivent avec 30% et 16% des votes.

Législatives 2022 à Nohanent : les enjeux