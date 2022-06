Résultat des législatives à Nohanent - Election 2022 (63830) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Nohanent. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes de la part des 1779 citoyens de Nohanent de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme. Le taux de participation s'établit à 54% des habitants habilités à voter dans la commune pour la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme (soit 958 votants). Reste à déterminer si les habitants des 90 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Nohanent. Laurence Vichnievsky a obtenu 32% des suffrages. Nicolas Bonnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Françoise Batisson (Rassemblement National) ramassent 30% et 16% des votes.

Les inscrits sur les listes électorales de Nohanent (63) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils seront priés de contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même de remporter une majorité des députés de l'Assemblée au vu des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 33,5% des suffrages au premier tour à Nohanent. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18,2% et 17,0% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Nohanent avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 66,2% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 33,8% des votes.