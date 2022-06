En direct

19:56 - Sur qui vont se transférer les supporters de gauche à Noidans-lès-Vesoul ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des enjeux de ces élections législatives, à Noidans-lès-Vesoul comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 20,07% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,7% et 2,11% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 25,88% à Noidans-lès-Vesoul pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Noidans-lès-Vesoul ? Avec 30,46% des votes exprimés, à Noidans-lès-Vesoul, Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à la dernière élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 22,98%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 20,07% et Éric Zemmour à 7,66%. Les tendances nationales des ultimes semaines boulverseront certainement la situation et donc le résultat des législatives dans la commune. Il faut se rappeler que la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Noidans-lès-Vesoul, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Noidans-lès-Vesoul, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera indéniablement la participation. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, 25,03% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 22,53% au premier tour. Les populations des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ?

11:30 - À Noidans-lès-Vesoul quels étaient les chiffres de la participation à Noidans-lès-Vesoul en 2017 ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, parmi les 1 505 inscrits sur les listes électorales à Noidans-lès-Vesoul, 54,15% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,84% au dernier round.