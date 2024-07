Résultat des législatives 2024 à Rioz (70190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Rioz, qui va tirer parti des électeurs de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a récolté plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,08% des bulletins à Rioz. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 26,26% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Rioz en 2 ans Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 16 points ici entre 2022 et 2024. Avec une projection simple, on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant au second tour Le score obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence déterminant pour le second tour de cette élection 2024, localement, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être des chances de s'imposer. Avec 24,04% à Rioz, le RN avait été en revanche distancé par les 28,98% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des législatives il y a deux ans. Rioz optera d'ailleurs encore pour Barbara Bessot Ballot au second tour, finalement en tête localement avec 52,01%, devant l'adversaire Rassemblement National à 47,99%.

20:05 - Déjà 40,67% pour le RN à Rioz aux élections législatives D'après les projections des sondeurs communiquées juste avant le second tour, l'extrême droite serait en mesure de gagner moins de 250 sièges au terme du second tour des élections législatives. La coalition de gauche pourrait remporter près de 200 sièges. Les candidats centristes maintiendraient une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales. Antoine Villedieu (Rassemblement National) a obtenu 40,67% des votes à Rioz le 30 juin 2024, pour le premier round de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Alain Chretien (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Sébastien Poyard (Nouveau Front populaire) avec 31% et 24,08% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 1ère circonscription de la Haute-Saône, Antoine Villedieu glanant cette fois 48,82%, devant Alain Chretien avec 29,99% et Sébastien Poyard avec 17,17%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Rioz ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut également observer les résultats des scrutins électoraux passés. Comme noté dans le post précédent, la participation lors du premier tour des législatives à Rioz était de 72,54%, plus forte que celle des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 1 719 personnes en âge de voter à Rioz, 58,06% étaient allées voter. Le taux de participation était de 52,78% pour le scrutin de 2019. Pour information, au niveau national, le pourcentage de participation aux européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Rioz, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Rioz ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Rioz s'élevait à 72,54%. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 81,83% des votants de la ville, à comparer avec une participation de 79,36% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 323 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 49,91% au premier tour. Au second tour, 48,11% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Rioz ? Les enjeux de ce scrutin historique sont notamment en mesure de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Rioz (70190).

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Rioz : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Rioz, les élections sont en cours. Avec une population de 2 420 habitants répartis dans 1 095 logements, cette commune présente une densité de 128 habitants par km². L'existence de 201 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 17,29% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 22,68% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 36,46% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 284,52 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Rioz, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.