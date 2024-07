Résultat des législatives 2024 à Vesoul : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - 62,49% de participation lors de la première manche des élections législatives 2024 à Vesoul

L'une des clés du scrutin législatif est à n'en pas douter la participation. L'abstention était de 37,51% à Vesoul lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,37% au premier tour et 54,47% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Vesoul ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 28,6% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 31,54% au second tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des foyers français serait de nature à inciter les citoyens de Vesoul à s'intéresser plus fortement à l'élection.