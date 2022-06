Résultat de la législative à Noisiel : en direct

17:13 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Noisiel ?

Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Noisiel ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Lors du dernier scrutin, à Noisiel, Jean-Luc Mélenchon se propulsait à la tête du vote au premier tour de l'élection présidentielle avec 44,34% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,93%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 10,9% et Yannick Jadot à 4,13%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.