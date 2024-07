Résultat des législatives 2024 à Torcy : les premiers chiffres du 2e tour

À Torcy, l'un des critères importants de ces élections législatives est le niveau de participation. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Torcy s'élevait à 39,03%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 60,78% au premier tour. Au second tour, 60,05% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Torcy aujourd'hui ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 12 626 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 27,69% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 35,26% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple capable de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Torcy.

17:29 - Les défis socio-économiques de Torcy et leurs implications électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Torcy est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 22 444 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 733 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 5 878 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (68,78%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La présence de 3 351 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 12,75%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2390,72 €/mois. À Torcy, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.