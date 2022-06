En direct

18:50 - Quel candidat vont choisir les supporters de gauche à Noisy-le-Sec ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le 10 avril dernier si la dernière présidentielle s'était déroulée seulement à Noisy-le-Sec, le député de Marseille ayant enregistré 52,52% des suffrages dans la cité. Les reports des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,47% et 1,08% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 57,07% à Noisy-le-Sec pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Noisy-le-Sec ? Au premier tour de la dernière présidentielle, à Noisy-le-Sec, Jean-Luc Mélenchon glanait la première position avec 52,52% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,37%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, troisième avec 10,86% et Éric Zemmour à 4,51%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures boulverseront sans doute cette donne lors des législatives à Noisy-le-Sec au 1er tour. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ce vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Noisy-le-Sec, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 demeure la participation Le niveau d'abstention sera incontestablement un facteur clé des élections législatives à Noisy-le-Sec. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière économique et énergétique sont par exemple en mesure d'impacter la participation à Noisy-le-Sec. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 38,21% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 30,28% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Noisy-le-Sec, le score de la participation à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément déterminant Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des dernières années, les 44 353 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, 36,75% des électeurs de Noisy-le-Sec avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 33,31% au deuxième tour.