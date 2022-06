Résultat de la législative à Nort-sur-Erdre : en direct

12/06/22 17:15

Le vote a débuté dès les premières heures du matin à Nort-sur-Erdre et il n'est pas trop tard pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute l'abstention à Nort-sur-Erdre. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 22,68% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 21,78% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le moral des Français sont notamment capables de pousser les habitants de Nort-sur-Erdre à se désintéresser de l'élection.

Les dynamiques nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance à Nort-sur-Erdre ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle a baissé tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 32,73% des voix à Nort-sur-Erdre, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN se hissait à 17,96% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,96% (contre à un peu moins de 22%).

Comme partout dans le pays, les 9 116 électeurs de Nort-sur-Erdre ( Loire-Atlantique ) seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette agglomération pour remporter une majorité à l'hémicycle ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33% des votes au premier tour à Nort-sur-Erdre, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 23% et 18% des suffrages. Le choix des votants de Nort-sur-Erdre était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (68% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 32% des suffrages.