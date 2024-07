Résultat des législatives 2024 à Thouaré-sur-Loire : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet, lors des législatives à Thouaré-sur-Loire, qu'en est-il de l'abstention ? 25,42% des électeurs de Thouaré-sur-Loire se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,01% au premier tour et 46,03% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Thouaré-sur-Loire ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 19,51% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 21,12% au second tour. Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Thouaré-sur-Loire ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Thouaré-sur-Loire

Dans la commune de Thouaré-sur-Loire, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Dans l'agglomération, 21,23% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 19,84% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2647,18 euros par mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 4 141 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,97%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,06%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,13%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Thouaré-sur-Loire, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.