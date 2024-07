Résultat des législatives 2024 à la Chapelle-sur-Erdre : les premiers chiffres du 2e tour

À la Chapelle-sur-Erdre, l'une des clés des législatives est à n'en pas douter l'abstention. Le taux de votants à la Chapelle-sur-Erdre pour le 1er tour des législatives 2024 était de 75,95%, dimanche dernier. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 15 917 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,46% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,95% au premier tour, c'est-à-dire 12 726 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,92% au premier tour et 56,32% au second tour.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Chapelle-sur-Erdre

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, La Chapelle-sur-Erdre apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 32,18% de cadres pour 20 331 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Avec 1 533 entreprises, La Chapelle-sur-Erdre est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (88,63%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. La population étrangère de 602 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Dans cette diversité sociale, près de 44,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 523,55 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, à la Chapelle-sur-Erdre, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.