Résultat des législatives 2024 à Sainte-Luce-sur-Loire : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau d'abstention est immanquablement un critère crucial des législatives. Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 25,4%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,26% au premier tour et 45% au second tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,03% au sein de la commune, à comparer avec une abstention de 18,03% au premier tour. Le sentiment d'insécurité pourrait en effet nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Sainte-Luce-sur-Loire (44980).

17:29 - Démographie et politique à Sainte-Luce-sur-Loire, un lien étroit

En pleine campagne électorale législative, Sainte-Luce-sur-Loire est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 15 527 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 078 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (89,07%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les 844 résidents étrangers, représentant 5,47% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 488,35 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, à Sainte-Luce-sur-Loire, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.