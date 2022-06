Résultat de la législative à Noyelles-Godault : en direct

12/06/22 11:06

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons tenter de suivre ce premier round des législatives 2022 à Noyelles-Godault, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Sont en lice 9 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de premier tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Noyelles-Godault ( Pas-de-Calais ) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives comme l'ensemble des Français. Vers quelle candidature iront-ils ? En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 45% des votes au premier tour à Noyelles-Godault. La présidente du Rassemblement National avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21% et 19% des votes. Le choix des électeurs de Noyelles-Godault était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (63% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 37% des suffrages.