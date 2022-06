Résultat de la législative à Obermodern-Zutzendorf : 2e tour en direct

19/06/22 18:56

Les résultats finaux des élections législatives 2022 à Obermodern-Zutzendorf vont probablement être révélés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte rapidement qui des candidats qualifiés aura son billet pour l'Assemblée.

Le second tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au second round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. L'observation des résultats des derniers scrutins est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 43,14% des personnes aptes à voter à Obermodern-Zutzendorf avaient participé à l'élection au round numéro deux, autrement dit 601 électeurs s'étaient déplacés dans leur bureau de vote.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle nationale camouflent souvent des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Obermodern-Zutzendorf. Dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour des législatives, les citoyens d'Obermodern-Zutzendorf ont plébiscité la candidature Les Républicains qui a recueilli 29,74% des voix. En seconde place, la candidature Rassemblement National glane 17,15% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 16,54% des voix.

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Obermodern-Zutzendorf. Au niveau de la 7ème circonscription du Bas-Rhin, les 1444 électeurs d'Obermodern-Zutzendorf ont désigné la candidature Les Républicains. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 7ème circonscription du Bas-Rhin peut toujours évoluer si les électeurs des 147 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux d'Obermodern-Zutzendorf. Patrick Hetzel a rassemblé 30% des votes au sein de la commune. Il ressort devant Valérie Eschenmann (Rassemblement National) et Patrick Depyl (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent 17% et 17% des suffrages. L'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 52% (soit 757 non-votants).

Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 32,62% des voix au premier tour à Obermodern-Zutzendorf. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,94% et 11,83% des voix. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 50,96% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 49,04% des suffrages. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Les habitants d'Obermodern-Zutzendorf reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.