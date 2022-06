Résultat de la législative à Oignies : en direct

12/06/22 17:20

À Oignies, le niveau d'abstention sera l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2022. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les craintes dues au conflit entre l'Ukraine et la Russie pourraient potentiellement pousser les citoyens d'Oignies (62590) à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 31,36% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 31,07% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

Lors de la dernière élection présidentielle, à Oignies, Marine Le Pen se hissait à la tête du vote avec 42,67% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,47%, puis Emmanuel Macron avec 17,56% et Éric Zemmour à 4,1%. Les indications nationales des dernières heures infléchiront peut-être ce paysage et donc le résultat des législatives à Oignies au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité est tombé à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le sondage Elabe). Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

Quel candidat les électeurs habitant à Oignies placeront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 43% des votes au premier tour à Oignies, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et le chef de l'Etat de nouveau en fonction avaient obtenu 24% et 18% des voix. Le choix des citoyens d'Oignies était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (61% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 39% des votes.