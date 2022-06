Résultat de la législative à Ombrée d'Anjou : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ombrée d'Anjou sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Ombrée d'Anjou ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans cette séquence, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours se répéteront probablement à Ombrée d'Anjou. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Ombrée d'Anjou cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 35,71% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 25,33%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,78% et Valérie Pécresse à 5,25%. 14:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Ombrée d'Anjou Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Ombrée d'Anjou, qu'en sera-t-il de la participation ? La hausse des prix de l'essence qui plombe le budget des ménages combinée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle, seraient capables de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Ombrée d'Anjou (49420). Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 76,0% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 74,86% au premier tour, c'est-à-dire 4 665 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Ombrée d'Anjou, les chiffres de la participation aux élections législatives 2022 seront un élément important Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Lors des législatives de 2017, 56,91% des inscrits sur les listes électorales d'Ombrée d'Anjou avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 46,99% pour le second round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Ombrée d'Anjou La commune d'Ombrée d'Anjou ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 8 candidats sont en lice pour cette élection législative à Ombrée d'Anjou soit un peu moins que dans les autres territoires. Les résultats seront publiés dès 20 heures sur cette page.

Résultat des élections législatives 2022 à Ombrée d'Anjou

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ombrée d'Anjou comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Régis Crespin Droite souverainiste Abderrazak Guerbaa Ecologistes Philippe Bolo Ensemble ! (Majorité présidentielle) Guillaume Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale Aurore Lahondès Rassemblement National Stéphane Trottier Divers droite Céline L'Huillier Divers extrême gauche Barbara Mazières Reconquête !

Législatives 2022 à Ombrée d'Anjou : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 35,7% des suffrages au premier tour à Ombrée d'Anjou. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,3% et 15,8% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle d'Ombrée d'Anjou gratifié de 60,7% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 39,3% des suffrages. Les votants de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 9 213 citoyens d'Ombrée d'Anjou (49420) seront invités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant se tourneront-ils ?