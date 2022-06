Résultat de la législative à Orée d'Anjou : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Orée d'Anjou sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Orée d'Anjou ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Orée d'Anjou ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or à Orée d'Anjou, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 33,99% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 24,19%, puis, avec 16,9%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,44%, Yannick Jadot. 14:30 - La grande inconnue de ces législatives à Orée d'Anjou reste la participation L'abstention sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Orée d'Anjou. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,63% dans l'agglomération, à comparer avec une abstention de 22,33% au premier tour. Le conflit russo-ukrainien et son impact sur les prix des matières premières seraient notamment susceptibles de tempérer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs d'Orée d'Anjou (49270). 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Orée d'Anjou ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Au moment des législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait représenté 55,39% au premier tour des électeurs d'Orée d'Anjou, contre une abstention de 46,14% pour le tour deux. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 19 heures à Orée d'Anjou pour ces législatives 2022 Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Orée d'Anjou et il y a encore du temps pour faire entendre sa voix puisque l'unique bureau de vote de la ville reste ouvert jusqu'à 19 heures. Ce sont 9 prétendants qui sont candidats dans la seule circonscription qui couvre la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Orée d'Anjou comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Pie-Louis Lecluse Rassemblement National Tassadit Amghar Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie Durand Reconquête ! Nicole Dubre Chirat Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bruno Ciofi Divers Bernadette Humeau Divers centre Geneviève Gaillard Les Républicains Lydie Crevenna Droite souverainiste Yann Le Diagon Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Orée d'Anjou : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 34% des votes au premier tour à Orée d'Anjou, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 24% et 17% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Orée d'Anjou gratifié de 63% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 37% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour remporter une majorité des députés de l'hémicycle ? Les électeurs d'Orée d'Anjou (Maine-et-Loire) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.