Résultat des législatives à Orgueil - Election 2022 (82370) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat de la législative 2022 à Orgueil est tombé. L'abstention s'établit à 54% des citoyens enregistrés dans les listes électorales dans la commune au niveau de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne, ce qui représente 675 non-votants. Dans la ville, Marine Hamelet a réuni 33% des votes. Nathalie Manchado (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 22% des votes. Quant à elle, Sylvia Pinel (Parti radical de gauche) décroche 18% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote d'Orgueil. Les électeurs de 131 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale.

9 candidats s'affrontent dans la seule circonscription d'Orgueil ce 12 juin, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de prétendants proportionnel à celui des autres circonscriptions (10 candidatures habituellement). Et les 1248 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers le bureau de vote et sélectionner une paire de candidats lors de cette 1re étape.

Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Cinq années plus tôt, durant les législatives, 44,12% des personnes en capacité de voter à Orgueil s'étaient rendues aux urnes au premier tour. La participation était de 39,82% au deuxième tour.

L'un des critères principaux des élections législatives 2022 sera indéniablement le taux de participation à Orgueil. La flambée des prix qui plombe les finances des Français pourrait bénéficier au taux d'abstention à Orgueil (82370). Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,22% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 20,35% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une clé du résultat de ces législatives, à Orgueil comme dans toute la France. Cet électorat représentait 18,72% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,6% et 1,23% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 23,55% à Orgueil pour ce premier tour des élections législatives.

Comme partout dans le pays, les citoyens d'Orgueil seront invités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant voteront-ils ? Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 37,4% des suffrages au premier tour à Orgueil, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 18,7% et 17,0% des voix. Le choix des votants d'Orgueil était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (62,6% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 37,4% des suffrages.