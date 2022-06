Résultat de la législative à Orleix : 2e tour en direct

En direct

18:43 - Une première place à Orleix pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives Une des clés de ces élections législatives 2022, en France, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. À Orleix, le candidat de la gauche réunie avait cumulé 24,46% des suffrages il y a une semaine. Ce score est tout de même à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 18,87%, 1,71%, 2,25% et 3,8% il y a deux mois. Ce qui donnait un total de 26,63% pour le bloc de gauche.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des législatives à Orleix ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Orleix. Grâce à 24,46% des bulletins de vote, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Orleix au soir du 1er tour des législatives le 12 juin dernier. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui décrochent 23,49% et 23,37% des voix.

13:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Orleix Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 48,82% des inscrits sur les listes électorales d'Orleix avaient déserté les urnes. Les jeunes affichent généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le deuxième tour des élections législatives ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1649 personnes en âge de voter dans la ville, 23,23% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 20,07% au premier tour.