En direct

20:04 - Du côté de la gauche, les 18,87% de Jean-Luc Mélenchon à Orleix scrutés Jean-Luc Mélenchon avait atteint 18,87% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Orleix le dimanche 10 avril. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,71% et 2,25% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 22,83% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Les sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Orleix ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Orleix, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,8% des suffrages. En seconde position, arrivait Emmanuel Macron à 22,75%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,87% et Jean Lassalle à 9,7%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche 27,85% des voix dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront certainement bouleverser ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Orleix La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 à Orleix. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour des législatives ? Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,23% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 20,07% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Orleix, le score de la participation à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément déterminant Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au fil des dernières années, les 2 114 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, au moment des législatives, 1 617 électeurs d'Orleix avaient participé au vote au premier tour (soit 48,61%). Le taux de participation était de 41,68% au second round.