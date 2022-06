En direct

19:55 - Quel résultat aux législatives d'Orliénas pour les Insoumis et leurs alliés ? Les inscrits d'Orliénas avaient accordé 13,97% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la manche initiale de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,32% et 2,19% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 22,48% à Orliénas pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Orliénas ? Avec 35,05% des votes, au premier round à Orliénas, Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 20,29%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 13,97% et Éric Zemmour à 9,54%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront certainement infléchir ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Orliénas ? L'une des clés des législatives 2022 sera à n'en pas douter la participation à Orliénas. La hausse des prix des carburants qui alourdit les finances des familles combinée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à détourner l'attention des électeurs d'Orliénas (69530) du vote. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 980 personnes en âge de voter au sein de la ville, 82,9% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 85,05% au premier tour, c'est-à-dire 1 684 personnes. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Orliénas ? Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Pour comprendre le vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, parmi les 1 809 personnes en âge de voter à Orliénas, 49,75% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 45,27% pour le deuxième round.