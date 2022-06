Résultat de la législative à Orthez : en direct

En direct

17:18 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Orthez ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Orthez au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Au précédent scrutin, à Orthez, Emmanuel Macron avait fini la course en pôle position de l'élection avec 28,62% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,33%, puis Marine Le Pen à 16,81% et Jean Lassalle avec 12,4%. Un verdict à comparer avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron à l'avant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives à Orthez ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Orthez, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation pourrait potentiellement éloigner les électeurs d'Orthez des bureaux de vote. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 982 personnes en âge de voter dans la ville, 28,58% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 26,15% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention aux élections législatives 2022 à Orthez peut-elle faire mieux qu'en 2017 ? La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'étude des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Lors des législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait représenté 50,5% au premier tour dans la commune à Orthez, contre un taux d'abstention de 47,42% au second round.