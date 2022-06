En direct

19:36 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Ottange ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces législatives, à Ottange comme dans toute la France. Cet électorat représentait 15,29% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,88% et 2,79% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 20,96% à Ottange pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Ottange ? Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors du dernier scrutin présidentiel à Ottange avec 30,58% des suffrages, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 28,56%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,29% et Éric Zemmour à 6,35%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures chambouleront sans doute ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Ottange, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? À Ottange, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière énergétique et économique seraient susceptibles de faire gagner le camp de l'abstention à Ottange (57840). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 557 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 69,75% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 68,98% au premier tour, ce qui représentait 1 074 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives à Ottange ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté habituellement les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Cinq ans auparavant, durant les législatives, parmi les 1 829 personnes en âge de voter à Ottange, 69,05% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 65,06% au round deux.