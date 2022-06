Résultat des législatives à Oucques La Nouvelle - Election 2022 (41290) [PUBLIE]

12/06/22 21:17

Résultat des législatives 2022 à Oucques La Nouvelle

Le résultat des élections législatives 2022 à Oucques La Nouvelle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Loir-et-Cher

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Loir-et-Cher

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Oucques La Nouvelle. Au soir du 1er round des élections législatives, les électeurs d'Oucques La Nouvelle inscrits dans la 3ème circonscription du Loir-et-Cher ont pris parti pour la candidature Union des Démocrates et des Indépendants. Pascal Brindeau a enregistré 34% des votes. Marine Bardet (Rassemblement National) et Christophe Marion (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueillent respectivement 23% et 21% des suffrages. Cependant, le résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Loir-et-Cher peut encore évoluer si les électeurs des 149 autres communes qui la composent votent différemment de ceux d'Oucques La Nouvelle. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 49% (soit 614 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Oucques La Nouvelle Christophe Marion Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,54% 21,29% Marine Bardet Rassemblement National 24,03% 22,61% Pascal Brindeau Union des Démocrates et des Indépendants 21,71% 33,66% Noé Petit Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,30% 12,71% Sabrina Huet Reconquête ! 3,57% 4,29% Dahbia Kermad Divers centre 2,18% 1,32% Eric Doumas Divers droite 1,85% 0,66% Claude Lamy Divers extrême gauche 1,54% 1,65% Isabelle Rabrault Droite souverainiste 1,28% 1,82% Participation au scrutin Circonscription Oucques La Nouvelle Taux de participation 52,85% 51,25% Taux d'abstention 47,15% 48,75% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79% 0,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 0,33% Nombre de votants 43 296 614

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Oucques La Nouvelle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:52 - Que vont décider les électeurs de gauche à Oucques La Nouvelle ? Les inscrits d'Oucques La Nouvelle avaient offert 11,07% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,33% et 2,1% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 15,5% à Oucques La Nouvelle pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Oucques La Nouvelle, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Le président sortant avait obtenu 29,79% des voix à Oucques La Nouvelle, lors de la dernière élection suprême contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen avait cumulé 28,35% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 11,07% (contre 21,95%). Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront sans doute modifier la situation lors des législatives à Oucques La Nouvelle au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble a baissé très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Oucques La Nouvelle ? L'une des clés des législatives sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Oucques La Nouvelle. Le conflit armé ukrainien pourrait de faire baisser le taux de participation à Oucques La Nouvelle (41290). A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,54% dans la ville, contre un taux de participation de 77,39% au premier tour, ce qui représentait 931 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Oucques La Nouvelle ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Au cours des précédentes élections, les 1 759 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, sur les 1 245 personnes en âge de voter à Oucques La Nouvelle, 47,47% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec une abstention de 43,45% pour le deuxième tour. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Oucques La Nouvelle ? Si vous tergiversez encore au sujet des 9 candidats au premier tour dans l'unique circonscription d'Oucques La Nouvelle, ne paniquez pas. Les 4 bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Oucques La Nouvelle : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 30% des voix au premier tour à Oucques La Nouvelle, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 28% et 11% des voix. A l'inverse du premier tour de scrutin, Marine Le Pen était finalement ressortie en tête du second tour en empochant 51% des voix face à Emmanuel Macron (49%). Le président français aura-t-il la possibilité de remporter la majorité de l'hémicycle au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ? Comme partout dans l'Hexagone, les 1 759 votants d'Oucques La Nouvelle (Loir-et-Cher) seront incités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.