Résultat des législatives 2024 à Savigny-sur-Braye (41360) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Sur qui vont converger les orphelins du Front populaire à Savigny-sur-Braye ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire avant le premier tour. Le bloc a rassemblé 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,29% des voix à Savigny-sur-Braye. Un chiffre en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 17 points à Savigny-sur-Braye Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc imaginer, selon les reports de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Savigny-sur-Braye ? Le score obtenu par le RN sera ainsi un enseignement majeur localement pour le second tour de cette élection. Le RN va-t-il encore s'imposer à Savigny-sur-Braye, comme en 2022 ? Les élections législatives avaient également offert un bon départ pour le RN à l'époque à Savigny-sur-Braye. Dans la commune, c'est Marine Bardet qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 28,79%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 50,65%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,35%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à Savigny-sur-Braye ce dimanche ? Virginia de Oliveira (Rassemblement National) a recueilli 45,31% des votes à Savigny-sur-Braye dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Christophe Marion (Majorité présidentielle) glanait 36,05%. A la 3e place, Noé Petit (Front populaire) obtenait 16,29% des électeurs. C'est aussi Virginia de Oliveira qui achevait ce premier tour sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 3ème circonscription du Loir-et-Cher, avec cette fois 41,06%, devant Christophe Marion avec 36,25% et Noé Petit avec 19,55%.

19:21 - Savigny-sur-Braye : un autre regard sur l'abstention aux dernières élections À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des précédentes consultations politiques ? Dimanche dernier, la participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Savigny-sur-Braye était de 59,95%, dépassant de 11 points celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait effectivement à 48,6% des inscrits sur les listes électorales de Savigny-sur-Braye. Le taux de participation était de 47,61% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - 59,95% de participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Savigny-sur-Braye La participation constitue indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif. L'abstention a atteint 40,05% à Savigny-sur-Braye lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 28,73% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 29,36% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,69% au premier tour et 56,98% au second tour. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des familles cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine seraient de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Savigny-sur-Braye.

17:29 - Savigny-sur-Braye : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans la ville de Savigny-sur-Braye, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 12,14% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec 42,96% de population active et une densité de population de 30 hab/km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (65,85%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 689 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,95%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,02%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Savigny-sur-Braye mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,54% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.