Résultat des législatives 2024 à Vendôme : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques de Vendôme révèlent les tendances électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Vendôme se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 15 747 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 089 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 3 937 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (32,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Avec 1 327 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 11,02%, Vendôme est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 994 € par an, la ville affiche un taux de chômage de 16,82%, annonçant une situation économique tendue. En somme, Vendôme incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.