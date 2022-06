Résultat de la législative à Oullins : en direct

17:08 - Les enquêtes d'opinion, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Oullins ?

La dernière présidentielle, à Oullins, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 28,2% des suffrages. En seconde position, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 27,89%, puis Marine Le Pen à 14,82% et Yannick Jadot à 7,31%. Le président-candidat arrivait à en revanche 27,85% des suffrages à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute bouleverser ce décor et donc le résultat des législatives à Oullins, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Il faut se rappeler que la majorité a baissé très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.