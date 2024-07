Résultat des législatives 2024 à Sainte-Foy-lès-Lyon : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse socio-économique de Sainte-Foy-lès-Lyon : perspectives électorales

A la mi-journée des élections législatives, Sainte-Foy-lès-Lyon émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 30,9% de cadres pour 21 858 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 1 996 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 17,43% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 30,22% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Sainte-Foy-lès-Lyon accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 453 résidents étrangers, soit 6,58% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 3354,65 euros/mois, la commune vise plus de prospérité. À Sainte-Foy-lès-Lyon, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux défis français.