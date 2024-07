Résultat des législatives 2024 à Pierre-Bénite : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pierre-Bénite

En pleine campagne électorale législative, Pierre-Bénite est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 515 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 722 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 741 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 21,48% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,37% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 1 207 résidents étrangers, Pierre-Bénite se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,52%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2228,44 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Pierre-Bénite, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.