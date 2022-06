Résultat de la législative à Pagny-sur-Moselle : en direct

12/06/22 19:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pagny-sur-Moselle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de gauche à Pagny-sur-Moselle ? Les habitants de Pagny-sur-Moselle avaient accordé 18,1% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier tour de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,45% et 2,4% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 24,95% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Pagny-sur-Moselle. 16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Pagny-sur-Moselle ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines s'appliqueront probablement sur les législatives à Pagny-sur-Moselle dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Pagny-sur-Moselle cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,97% des suffrages. En seconde position, on trouvait Emmanuel Macron à 24,99%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,1% et Éric Zemmour à 7,24%. 14:30 - À Pagny-sur-Moselle, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention à Pagny-sur-Moselle. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 26,6% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 26,79% au premier tour. L'inflation serait par exemple en mesure d'impacter les choix que feront les habitants de Pagny-sur-Moselle (54530). 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Pagny-sur-Moselle lors des législatives ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Au fil des précédentes consultations politiques, les 4 177 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Lors des dernières élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 60,72% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Pagny-sur-Moselle, contre un taux d'abstention de 57,01% pour le second tour. 09:30 - Les habitants de Pagny-sur-Moselle ont jusqu'à 18 heures pour voter Pour ces législatives de 2022 à Pagny-sur-Moselle, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 3203 votants à 18 heures, pour débuter le comptage des suffrages. Ce sont 10 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Pagny-sur-Moselle

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pagny-sur-Moselle comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste Dominique Barbin Divers extrême gauche Eric Richermoz Droite souverainiste Ergün Toparslan Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anthony Boulogne Rassemblement National Jeanne Amann Reconquête ! Xavier Gehbauer Divers extrême gauche Olivier Hedin Divers centre Xavier Coupaye Ecologistes Caroline Fiat Nouvelle union populaire écologique et sociale Jonathan Richier Les Républicains

Législatives 2022 à Pagny-sur-Moselle : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs demeurant à Pagny-sur-Moselle (54530) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français. A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 32% des suffrages au premier tour à Pagny-sur-Moselle, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ex-député européen avaient obtenu 25% et 18% des voix. Le choix des électeurs de Pagny-sur-Moselle était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (54% des votes), cédant donc 46% des suffrages à Emmanuel Macron. Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?